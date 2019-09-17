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2. fragman yayınlandı! "Miran silahlı saldırıya uğruyor." İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı

fragmanı Atv tarafından yayınladı. İkincisi yayınlanan fragmanda bu sefer Miran silahlı saldırıya uğruyor! Reyting rekortmeni Hercai geçtiğimiz sezona damgasını vurmuştu. Yeni sezon ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkıyla dizi severleri ekran başına kilitliyordu. Hercai yeni sezon 2. Fragmanda ise "Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım." Sözleri izleyicileri iyice meraklandırdı. İşte ikinci fragman!

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:14
Hercai yeni sezon 2. fragman yayınlandı! Miran silahlı saldırıya uğruyor. İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı

2. Fragman yayın kanalı Atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Akın Özün ve Ebru Şahin'in olduğu yapım her geçen gün daha büyük izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Mardin'de çekimleri yapılan dizinin konusu ise başrollerin büyük ve bir o kadar imkansız olan aşkını anlatıyor. Geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran ve zirvedeki yerini daima koruyan dizi bu sezon için yayınladığı 13. Bölüm fragmanında izleyicileri şoke etti. Hercai yeni sezon fragmanı Miran karakterinin silahlı saldırıya uğraması dizinin severlerini heyecanlandırdı. İşte 2. Fragmanı!

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandığında başlangıç tarihi de belli olan dizinin yeni bölümleri Atv ekranlarında olacak. Dizinin başlayacağı tarihi haberimizin devamında bulabilirsiniz...

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Hercai yeni sezon 2. fragman yayınlandı! "Miran silahlı saldırıya uğruyor." İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı
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