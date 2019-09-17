Kimse Bilmez 14. bölüm canlı izle! Kimse Bilmez 14. yeni bölüm bu akşam Atv'de...

Ekranların sevilen dizisi Kimse Bilmez 14. Bölüm bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak. Genç oyuncu kadrosu ve sürükleyici olan senaryosuyla ekranlarda olacak olan dizinin yeni bölüm fragmanında Ali ve Sevda arasındaki yanlış anlaşılma sürpriz bir şekilde aşılıyor. Kimse Bilmez 14. Bölüm izlemek isteyenler internet üzerinden araştırmalara şimdiden başladı. Yeni bölüm fragmanında; kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Bu akşam yayınlanacak olan dizi saat 20:00'da başlıyor! İşte Kimse Bilmez 14. Bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı…