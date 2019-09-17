Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. Bölüm fragmanı dizinin kanalı Show TV tarafından paylaşıldı. İlk bölümüyle izleyicileri meraklandıran dizinin yeni bölümünde yine kuzey ve yıldız arasındaki diyaloglar bölüme damgasını vuracağa benziyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı dizinin izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Romantik Komedi türünde olan Show TV dizisi yönetmeni ise Ersoy Güler. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüm fragmanı!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Kuzey Yıldızı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı'nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.