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filminin konusu nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam izleyicisi ile buluşacak olan filmi için geri sayım başladı. 2011 yılı bilim kurgu filmi Thor, yalnız bir adamın destansı hikayesini anlatıyor. Bilim kurgu ve aksiyon türünde olan film izlemeyenler için merak kaynağı oluştururken izleyenler ise bir kez daha izlemek isteyecekler. Bu bakımdan; nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 17.9.2019 17:24
Thor filminin konusu nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Thor filmi için geri sayım başladı. 2011 yılında vizyona giren film yalnız bir adamın hikayesini destansı bir şekilde ele alırken izleyenler tarafından oldukça beğenildi. İzlemeyenler için ise oldukça merak edilen Thor filminin konusu nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?

THOR FİLMİNİN KONUSU

Thor , yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya'ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya'yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.

THOR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård

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Thor filminin konusu nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?
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