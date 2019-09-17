Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Thor filmi için geri sayım başladı. 2011 yılında vizyona giren film yalnız bir adamın hikayesini destansı bir şekilde ele alırken izleyenler tarafından oldukça beğenildi. İzlemeyenler için ise oldukça merak edilen Thor filminin konusu nedir? Thor oyuncu kadrosunda kimler var?

THOR FİLMİNİN KONUSU

Thor , yalnız bir adamın destansı yolculuğunun, tahtın veliahtı hırçın bir prensken, tahta geçme hakkını kazanan bir süper kahramanın öyküsünü epik bir kurguyla anlatıyor... Öykünün odak noktasında, düşüncesiz tavırları yüzünden antik bir savaşı tekrar alevlendiren güçlü ve kibirli savaşçı Thor var. Dünya'ya sürgün edilen Thor, dünyada insanlar arasında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. Ait olduğu dünyanın en tehlikeli kötü adamı, karanlık istila güçlerini Dünya'yı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor, gerçek kimliğini ortaya koymak için ne yapması gerektiğini öğrenecektir.

THOR FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård