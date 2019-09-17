Vuslat 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz nerede ve kiminle?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Vuslat yeni sezona bomba gibi başlıyor. Bu akşam izleyicisi ile buluşacak dizi için yine heyecan dorukta. Son bölümü ile güzel bir sezon finali yapan dizinin yeni bölüm fragmanı yine heyecan dolu. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Aziz'in nerede ve kiminle olduğu sorusu oldu. Bu bağlamda; bu akşam ekranlara gelecek Vuslat 22. bölüm fragmanı da yayınlandı! Aziz ortaya çıkacak mı?

İyi insan olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurulan Vuslat 22. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1'de…