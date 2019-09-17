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22. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz nerede ve kiminle?

1 ekranlarının rekor kıran dizilerinden yeni yayın dönemine Eylül ayı ile birlikte başladı. En sonki bölümde taşların yerinden oynadığı, sırların ortaya çıktığı heyecanlı bir bölüm yaşanmıştı. Dengelerin değiştiği ve hiçbir şeyin saklı kalmayacağı durumların yaşandığı Vuslat 22. bölüm bu akşam sevenleriyle buluşacak. İzleyicileri ekran başına kilitleyen yayınlandı. Yeni bölüm için en çok merak edilenlerden bir tanesi de Aziz'in nerede ve kiminle olduğunu öğrenmeye çalışmak olacak. Yeni sezona bu akşam başlayacak olan Vuslat 22. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda!

Giriş Tarihi: 17.9.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 10:26
Vuslat 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz nerede ve kiminle?

1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni sezona bomba gibi başlıyor. Bu akşam izleyicisi ile buluşacak dizi için yine heyecan dorukta. Son bölümü ile güzel bir sezon finali yapan dizinin yeni bölüm fragmanı yine heyecan dolu. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Aziz'in nerede ve kiminle olduğu sorusu oldu. Bu bağlamda; bu akşam ekranlara gelecek da yayınlandı! Aziz ortaya çıkacak mı?

İyi insan olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurulan Vuslat 22. yeni bölümü ile bu akşam TRT 1'de…

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Vuslat 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Aziz nerede ve kiminle?
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