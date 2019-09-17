Zalim İstanbul 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 11. bölümde neler oldu?

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri olan Zalim İstanbul 12. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. 11. son bölümü ile seyircide merak uyandıran dizi Zalim İstanbul'un merakla beklenen 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde; Cenk ve Cemre'nin sırrı ortaya çıkıyor!

Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlar. Fakat bu sır hemen ortaya çıkar. Cemre'nin orada kaldığını öğrenen Ceren, Seher ve Civan Cemre'ye oldukça kızgındır. Özellikle Ceren öfkeden deliye döner. Yeni planlar yapmaya başlar. Bu planların en başında Nedim'i kullanarak Cemre'yi incitmek vardır.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de!