Afili Aşk nedir? Afili Aşk ne demektir?

Sevilen dizi Afili Aşk'ın izleyicisi dizinin kelime anlamını araştırıyor. Afili Aşk'ın anlamı gösterişli, fiyakalı, alımlı aşk anlamına geliyor. Günlük hayatta pek kullanımı olmasa da anlamı merak edilmeye devam ediyor. Peki Afili Aşk nedir, ne demektir?

AFİLİ AŞK NEDİR? İŞTE KELİME ANLAMI

Genelde "afili" kelimesi "afilli" olarak biliniyor. Fakat doğru yazılışı "Afili". Afili kelimesi TDK tarafından "gösterişli ve çalımlı" olarak tanımlanmış.

Afili kelimesi TDK sözlüğüne göre; gösterişli ve çalımlı anlamlarına gelmektedir. Günümüzde bu sözcük daha çok; hoşumuza giden, bizlere gösterişli veya fiyakalı gelen, beğendiğimiz şeyleri, insanları tanımlarken kullanılır.

Afili kelimesi günlük hayatın içinde de havalı anlamında kullanılmaktadır.