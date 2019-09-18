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15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun 14. son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Ekranların sevilen dizisi ’ın 15. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sevilen dizinin 14. bölümünde Kerem ve Ayşe arasında denetmen krizi yaşanması izleyicileri adeta ekranlara kilitledi. Peki, başrollerinde Burcu Özberk ve ’un yer aldığı dizinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Afilli Aşk son bölümü ve 15. Bölüm fragmanına ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 19.9.2019 00:14 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 00:14
Afilli Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun 14. son bölümünde neler oldu? İşte detaylar...

Sevilen dizi Afilli Aşk'ın 14. bölümünün sona ermesiyle dizi izleyicilerinin gözü 15. Bölüm fragmanına çevrildi. Yeni sezona sürekleyici senaryolarla başlayan ve beklenmedik olaylarla karşılaşacağımız dizide seyirciler arama motorlarında Afilli Aşk 15. Bölüm fragmanı yayınladı mı? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, Afilli Aşk 15. Bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte son bölüm ve gelecek haftaki bölümün fragmanına ilişkin detaylar…

AFİLLİ AŞK 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Afilli Aşk dizisi 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı; fragman paylaşıldığı anda haberimizden izleyebilirsiniz...

AFİLLİ AŞK 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneye kaldırılan ve hiçbir şey hatırlamayan Muhsin Bey, Kerem ve Ayşe'nin bundan sonraki kabusu olmaya başlıyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe'nin evliliğinin sahte olduğunu duyan Muhsin Bey fenalaşır. Muhsin Bey'in sağlık durumu herkesi endişelendirir. Hastanede tedavi altına alınan Muhsin Bey konuşmaların bir kısmını hatırladığını ve bir kısmını hatırlamadığını söyler. Bunu öğrenen Ayşe ve Kerem derin bir nefes alır ancak başlarına geleceklerden habersizlerdir. Doktor bu unutkanlık durumunun geçici olduğunu ve bir anda her şeyi tekrar hatırlayacağını açıklar. Kerem ve Ayşe ise bundan sonra Muhsin Baba'nın her seslenişinde büyük bir korku yaşarlar. Peki Muhsin Bey, o konuşmaları hatırladığında neler olacak? Kerem ve Ayşe nasıl bir önlem alacak?

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