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kadrosunda yeni isim! Aliço'nun babası kimdir? hangi rolde oynayacak? Çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahne

dizisi dün akşam yeni sezon bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 3. Sezon 2. Yeni bölümünden ön izleme yayınlayan dizinin kadrosuna ünlü bir isim eklendiği görüldü! Usta oyunculardan , Çukur 3. Sezon bölümlerinde Aliço'nun babası rolünü canlandıracak. İzlenen bölümde Aliço'nun gerçek isminin Ali Çoban olduğu da ortaya çıkmış oldu. Peki, Aliço'nun babası kim? ? İşte Çukur 3. Sezon 2. Bölüm ilk sahnesi…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 09:23
Çukur kadrosunda yeni isim! Aliço'nun babası kimdir? Salih Kalyon hangi rolde oynayacak? Çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahne

Show TV ekranlarının sevilen dizisi oyuncu kadrosuna ünlü bir isim ekledi. Başrollerinde Aras Bulut İynemli VE Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin bulunduğu Çukur dizisinin yeni ismi ise olacak. Çukur 3. Sezon 2. Bölüm ilk sahnesinde ortaya çıkan isim seyircileri şok etti. Salih Kalyon, Aliço'nun babası rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Peki, ? Aliço'nun babası Salih Kalyon hakkında detaylar haberimizde…

ÇUKUR 3. SEZON 2. BÖLÜM İLK SAHNE YAYINLANDI MI?

Dizinin senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstleniyor. Haberimizin devamından çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahneyi izleyebilirsiniz. İşte Salih Kalyoncu hakkında merak edilenler...

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Çukur kadrosunda yeni isim! Aliço'nun babası kimdir? Salih Kalyon hangi rolde oynayacak? Çukur 3. sezon 2. bölüm ilk sahne
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