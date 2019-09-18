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'un devamı ne zaman hangi gün başlayacak? Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu belli oldu mu?

Türk dizi tarihinin en çok izlenen ve en çok beğenilen dizileri arasında yer alan 'un devamı niteliğinde olan, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in hayatının anlatılacağı ne zaman başlayacak hangi gün yayınlanacak? Bilindiği gibi Osman Bey karakterini, yakışıklı oyuncu canlandıracak. Malhun Hatun rolünde ise 2017 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilen 'ı izleyeceğiz. İşte Diriliş Osman ne zaman başlayacak hangi gün yayınlanacak sorusunun cevabı ve dizinin oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi: 18.9.2019 09:12
Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman hangi gün başlayacak? Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu belli oldu mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden son bölümüne kadar izleyiciyi soluksuz ekran başına kilitleyen 'un devam dizisi , artık ATV ekranlarında yayınlanacak. Diriliş Osman fragmanı için artık geri sayım başladı, dizinin resmi yayın tarihi büyük bir ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Gelen son bilgilere göre dizinin Eylül ayının sonunda ekranlara gelmesi bekleniyor. Fragmanı içinse artık kısa bir süre kaldı; bu hafta sonunda fragmanın yayınlanması bekleniyor.

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU

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Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman hangi gün başlayacak? Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu belli oldu mu?
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