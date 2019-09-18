Diriliş Ertuğrul'un devamı Diriliş Osman ne zaman hangi gün başlayacak? Diriliş Osman fragmanı oyuncu kadrosu belli oldu mu?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden son bölümüne kadar izleyiciyi soluksuz ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi Diriliş Osman, artık ATV ekranlarında yayınlanacak. Diriliş Osman fragmanı için artık geri sayım başladı, dizinin resmi yayın tarihi büyük bir ilgiyle ve heyecanla takip ediliyor. Gelen son bilgilere göre dizinin Eylül ayının sonunda ekranlara gelmesi bekleniyor. Fragmanı içinse artık kısa bir süre kaldı; bu hafta sonunda fragmanın yayınlanması bekleniyor.

İŞTE DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCU KADROSU