Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi için geri sayım başladı. 1975 yılında vizyona giren eski Türk sineması filmi herkes tarafından sevilerek izleniyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu komedi ve dram türlerinde olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu nedir? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile sınıfın başı derttedir. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

HABABAM SINIFTA KALDI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin başrollerinde Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ergin Orbey, Feridun Şavlı, yer alıyor.