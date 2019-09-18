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ipucu sorusu 18 Eylül: Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? Mini Hadi bugün 12.30’da!

Canlı bilgi yarışması ipucu 18 Eylül sorusu ve cevabı yayınlandı. Milyonlarca takipçisi olan yarışmada ipucu sorusu ve cevabı güncel olarak açıklanıyor. Bugün saat 12.30’da oynanacak olan ödüllü sorusunda coğrafya bilgisi olanlar kolaylıkla cevaplandırabilecek. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? Sorusu ipucu oldu. Peki Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? İşte 18 Eylül ve cevabına ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 11:36
Hadi ipucu sorusu 18 Eylül: Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? Mini Hadi bugün 12.30’da!

Hadi ipucu 18 Eylül sorusu ve cevabı belli oldu. Yayınlanan ipucu sorusu coğrafya bilgisinden geldi. Her gün milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen ödüllü bilgi yarışması bugün saat 12.30'da oynanacak. Sosyal medya üzerinden gelen açıklama şu şekilde '' Bosna-Hersek'in başkenti neresidir?'' oldu. Peki Bosna-Hersek'in başkenti neresidir? İşte 18 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU (18 EYLÜL)

Bosna-Hersek'in başkenti neresidir?

Mini hadi bugün 12:30'da! Ülkeler ve başkentleri ile aranız nasıl hadiciler? Bugün ipucumuz bir başkentten geliyor. Bosna-Hersek'in başkenti neresidir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI (18 EYLÜL)

CEVAP: SARAYBOSNA

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Hadi ipucu sorusu 18 Eylül: Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? Mini Hadi bugün 12.30’da!
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