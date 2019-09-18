Hadi ipucu sorusu 18 Eylül: Bosna-Hersek’in başkenti neresidir? Mini Hadi bugün 12.30’da!

Hadi ipucu 18 Eylül sorusu ve cevabı belli oldu. Yayınlanan ipucu sorusu coğrafya bilgisinden geldi. Her gün milyonlarca vatandaş tarafından takip edilen ödüllü bilgi yarışması bugün saat 12.30'da oynanacak. Sosyal medya üzerinden gelen açıklama şu şekilde '' Bosna-Hersek'in başkenti neresidir?'' oldu. Peki Bosna-Hersek'in başkenti neresidir? İşte 18 Eylül Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU (18 EYLÜL)

Bosna-Hersek'in başkenti neresidir?

Mini hadi bugün 12:30'da! Ülkeler ve başkentleri ile aranız nasıl hadiciler? Bugün ipucumuz bir başkentten geliyor. Bosna-Hersek'in başkenti neresidir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI (18 EYLÜL)

CEVAP: SARAYBOSNA