Hercai 2. Yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai ikinci sezon 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Hercai, yayınlanmaya başladığı ilk günden beri çok sayıda izleyici ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yeni sezonu için geri sayıma başlanan dizinin 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Peki, Hercai 2. Yeni sezon ne zaman başlayacak? Sabah.com.tr olarak sevilen dizinin ikinci sezon ilk bölüm fragmanını ve yayınlanma tarihini sizler için hazırladık…

HERCAİ 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Hercai 20 Eylül Cuma günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

HERCAİ 2. SEZON 13 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Hercai yeni sezon ilk tanıtımı! Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı

"İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi"

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.