Hercai yeni sezon fragmanı şok etti! "Miran silahlı saldırıya uğruyor." İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı!

Hercai yeni sezon 2. Fragman yayın kanalı Atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Akın Özün ve Ebru Şahin'in olduğu yapım her geçen gün daha büyük izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Mardin'de çekimleri yapılan dizinin konusu ise başrollerin büyük ve bir o kadar imkansız olan aşkını anlatıyor. Geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran ve zirvedeki yerini daima koruyan dizi bu sezon için yayınladığı 13. Bölüm fragmanında izleyicileri şoke etti. Hercai yeni sezon fragmanı Miran karakterinin silahlı saldırıya uğraması dizinin severlerini heyecanlandırdı. İşte Hercai 13. Bölüm 2. Fragmanı!

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandığında başlangıç tarihi de belli olan dizinin yeni bölümleri Atv ekranlarında olacak. Dizinin başlayacağı tarihi haberimizin devamında bulabilirsiniz...