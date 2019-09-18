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fragmanı şok etti! "Miran silahlı saldırıya uğruyor." İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı!

fragmanı dizinin kanalı Atv tarafından yayınladı. İkincisi yayınlanan fragman izleyenleri şok etti! Miran silahlı saldırıya uğruyor! Reyting rekortmeni dizi geçtiğimiz sezona damgasını vurmuştu. Yeni sezon ilk bölümü yayınlanacak olan dizi Reyyan ve Miran'ın imkansız aşkıyla izleyicileri ekran başına kilitliyordu. Hercai yeni sezon 2. Fragmanda ise "Sana geçmişini unutturmak için elimden geleni yapacağım." Sözleri izleyicileri iyice heyecanlandırdı. Peki Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Hercai yeni sezon fragmanı!

Giriş Tarihi: 18.9.2019 15:28 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 15:29
Hercai yeni sezon fragmanı şok etti! Miran silahlı saldırıya uğruyor. İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı!

2. Fragman yayın kanalı Atv tarafından yayınlandı. Başrollerinde Akın Özün ve Ebru Şahin'in olduğu yapım her geçen gün daha büyük izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor. Mardin'de çekimleri yapılan dizinin konusu ise başrollerin büyük ve bir o kadar imkansız olan aşkını anlatıyor. Geçtiğimiz sezonda reyting rekorları kıran ve zirvedeki yerini daima koruyan dizi bu sezon için yayınladığı 13. Bölüm fragmanında izleyicileri şoke etti. Hercai yeni sezon fragmanı Miran karakterinin silahlı saldırıya uğraması dizinin severlerini heyecanlandırdı. İşte 2. Fragmanı!

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandığında başlangıç tarihi de belli olan dizinin yeni bölümleri Atv ekranlarında olacak. Dizinin başlayacağı tarihi haberimizin devamında bulabilirsiniz...

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Hercai yeni sezon fragmanı şok etti! "Miran silahlı saldırıya uğruyor." İşte Hercai yeni sezon (13. Bölüm) fragmanı!
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