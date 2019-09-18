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17.bölümde Dila'dan şaşırtan hamle! Kuzgun yeni sezon bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Barış Arduç’un yer aldığı dizi her Çarşamba akşamı ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Kuzgun’un 17.bölümünde Dila’nın izini kaybettirmesiyle telaş başlayacak. Yeni sezona başladığı ilk günden bugüne büyük ilgi gören dizinin bu sezona da damga vurması bekleniyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde dizi severler adeta ekran başına kilitlenecek. İşte Kuzgun yeni sezon 17.yeni bölüm fragmanı ve dizi ile ilgili tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 18.9.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 16:23
Kuzgun 17.bölümde Dila'dan şaşırtan hamle! Kuzgun yeni sezon bölüm fragmanı yayınlandı!

Reyting rekorları kıran fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinde Dila'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirecek. Yeni sezona hızlı giriş yapan Kuzgun 17.bölümde beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Yeni bölüm fragmanında sürpriz bir isim olarak çıkan Ferman Koruoğlu olayların seyrini değiştirecek. İşte 'de yayınlanan fragmanı ve yeni bölüm hakkında tüm detaylar…

KUZGUN 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzgun 17.bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

Aşk ve tutku dolu, ters köşelerin olacağı bir bölümle karşımıza çıkacak olan Kuzgun 17.bölümde neler olacak?

Kuzgun 17. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı

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Kuzgun 17.bölümde Dila'dan şaşırtan hamle! Kuzgun yeni sezon bölüm fragmanı yayınlandı!
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