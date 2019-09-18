Kuzgun 17.bölümde Dila'dan şaşırtan hamle! Kuzgun yeni sezon bölüm fragmanı yayınlandı!

Reyting rekorları kıran Kuzgun yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinde Dila'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirecek. Yeni sezona hızlı giriş yapan Kuzgun 17.bölümde beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Yeni bölüm fragmanında sürpriz bir isim olarak çıkan Ferman Koruoğlu olayların seyrini değiştirecek. İşte Star TV'de yayınlanan Kuzgun 17.bölüm fragmanı ve yeni bölüm hakkında tüm detaylar…

KUZGUN 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzgun 17.bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

Aşk ve tutku dolu, ters köşelerin olacağı bir bölümle karşımıza çıkacak olan Kuzgun 17.bölümde neler olacak?

Kuzgun 17. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı