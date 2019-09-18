Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölümde şoke eden detay!

56. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölümde şoke eden detay!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 56. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni bölümü ile yeni sezona kaldığı yerden devam eden dizi her hafta adını ekranlara yazdırıyor. En çok izlenen dizilerden biri olan ve seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin sıkı takipçileri güncel olarak arama motorlarında "Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm" şeklinde aramalar yapmaya başladılar. Çarşamba akşamları ATV ekranlarına gelen fragmanı da yayınlandı. İşte dizi ile ilgili en son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.9.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 16:36
Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölümde şoke eden detay!

Her Çarşamba akşamı ATV ekranlarına gelen reyting rekortmeni dizi 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek olan dizi seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Zirvedeki yerini korumayı başaran dizinin fragmanında bu akşam "Tahir, Hazan'a bir şey oldu!" konuşması ile heyecanı ve merakı doruklara taşıyacak. Tahir ve Nefes karakterlerinin arasındaki hikayenin güçlü dille anlatıldığı dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "" şeklinde aramalar yapmaya başladılar. Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm detayları haberimizin devamında…

SEN ANLAT KARADENİZ TEK PARÇA İZLE! SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Sen Anlat Karadeniz dizininin 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezon yeni bölüm detayları ise bu akşam izleyiciyi şoke edecek.

İşte ayrıntılar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölümde şoke eden detay!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN