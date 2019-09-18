Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça hemen izle! Sen Anlat Karadeniz 56. son bölüm özeti full izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 56. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizide olaylar karışırken kelimenin tam anlamıyla heyecan fırtınası yaşandı. Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak içi peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Peki, Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu? Haberimizin detaylarından Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm tek parça olarak izleyebilir, merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 56. BÖLÜM ÖZETİ

"Senin için bir sürpriz hazırlamıştım ama, bence şimdi tam zamanı!"

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.

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Sen Anlat Karadeniz 56. bölüm full izle