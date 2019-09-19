0242 nerenin telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0242 telefon numarası kaç? 242 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Antalya'nın ilçeleri arasında Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Serik, Aksu, Kumluca, Döşemaltı, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı var.

0242 TELEFON KODU ANTALYA'NIN

Plaka numarası 07 olan Antalya'nın il telefon kodu da 242

Yani sizi 0242 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Antalya'dan arıyor demektir.