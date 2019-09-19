0272 nerenin telefon numarası? 272 kodu nerenin?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0272 telefon numarası kaç? 272 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Afyonkarahisar ilinde Merkez, Sandıklı, Dinar, Bolvadin, Sinanpaşa, Emirdağ, Şuhut, Çay, İhsaniye, İscehisar, Sultandağı, Çobanlar, Dazkırı, Hocalar, Başmakçı, Bayat, Evciler ve Kızılören gibi ilçeler yer almaktadır.

0272 TELEFON KODU AFYONKARAHİSAR'IN

Plaka numarası 03 olan Afyonkarahisar'ın il telefon kodu 0272.

Yani sizi 0272 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Afyon'dan arıyor demektir.