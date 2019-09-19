0342 alan kodu nerenin? 0342 telefon numarası nereye ait?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0342 telefon numarası kaç? 342 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Gaziantep'in ilçeleri arasında Araban, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli ve Karkamış yer alıyor.

0342 TELEFON KODU GAZİANTEP'İN

Plaka numarası 27 olan Gaziantep'in telefon alan kodu 0342

Yani sizi 0342 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Gaziantep'ten arıyor demektir.