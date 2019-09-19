0364 alan kodu nerenin? 0364 telefon numarası nereye ait?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 0364 telefon numarası kaç? 364 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Çorum'un ilçeleri arasında Sungurlu, Osmancık, İskilip, Alaca, Bayat, Kargı, Mecitözü, Ortaköy, Uğurludağ, Dodurga, Laçin ve Boğazkale yer alıyor.

0364 TELEFON KODU ÇORUM'UN

Plaka numarası 19 olan Çorum'un elefon alan kodu 0364

Yani sizi 0364 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Çorum'dan arıyor demektir.