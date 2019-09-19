322 nerenin telefon numarası? 322 nerenin alan kodu?

Dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığı bu çağda özellikle telefonla dolandırma sistemi oldukça yaygın, emniyet yetkililerinin de uyardığı gibi mutlaka dikkat edilmeli. 322 telefon numarası kaç? 322 nerenin kodu? Bu konu başlıkları da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Türk Telekom Adana Bölge Müdürlüğü; Adana'nın Seyhan ilçesinde yer alıyor. Adana'nın ilçeleri arasında Saimbeyli, Aladağ, Feke, Tufanbeyli, Yumurtalık, Pozantı, Karaisalı, Karataş, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir bulunuyor.

322 TELEFON KODU ADANA'NIN

Plaka numarası 01 olan Adana'nın il telefon kodu da 322...

Yani sizi 0322 ile başlayan bir numaradan arayan kişi Adana'dan sizi arıyor demektir.

Adana'nın en kalabalık ilçeleri sıralamasında ise sırasıyla Seyhan, Yüreyir, Çukurova yer alıyor.