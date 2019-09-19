Benim Tatlı Yalanım 14.yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'nin uzun soluklu dizisinin yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı Benim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Bu haftaki yeni bölümde Suna ve Şevket karşı karşıya gelecek. İşte heyecanla beklenen Benim Tatlı Yalanım 14.bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanan detaylar…

BENİM TATLI YALANIM 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Benim Tatlı Yalanım 14.bölüm bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte yeni bölüme dair merak edilenler…