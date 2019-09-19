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14.yeni bölüm fragmanı yayında! yeni bölümde neler olacak?

Sevilen dizi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında adını yazdıran yapımın başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu yer alırken yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor. Yeni bölüm fragmanında Aylin’nin geri dönüşüyle kalan hesaplar tartışılacak. Suna ve Nejat için ise her şey artık bambaşka olacak. Peki 14.yeni bölümde neler oluyor? Haberimizin devamında Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanında yaşananlara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2019 13:26
Benim Tatlı Yalanım 14.yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'nin uzun soluklu dizisinin yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmelere şahit olacağız. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı 14. yeni bölüm fragmanı heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Bu haftaki yeni bölümde Suna ve Şevket karşı karşıya gelecek. İşte heyecanla beklenen fragmanı ve yeni bölümde yaşanan detaylar…

BENİM TATLI YALANIM 14.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Benim Tatlı Yalanım 14.bölüm bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. İşte yeni bölüme dair merak edilenler…

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Benim Tatlı Yalanım 14.yeni bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?
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