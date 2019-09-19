Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 14. Bölümde neler oldu? İşte detaylar…

Star TV'de yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yeni bölümüyle diziseverlerle buluştu. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı ve yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturduğu dizinin yeni bölümün bitmesinin ardından diziseverler arama motorlarında yoğun olarak Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve 14. bölümde neler oldu? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Benim Tatlı Yalanım 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve 14. bölümde neler oldu? İşte diziye ilişkin tüm bilgiler…

BENİM TATLI YALANIM 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

BENİM TATLI YALANIM 14.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aylin'in beklenmedik dönüşü geçmişte yarım kalan hesapları tek tek ortaya çıkaracak.

Kayra'nın Suna'ya "Anne!" demesi ortama bomba gibi düşer. Suna, Kayra babasının söyleyeceklerini duymasın diye Kayra'yı oradan kaçırır gibi götürür. Babasına her şeyi anlatacağına dair yemin eder, tek istediği şey babasının onu dinlemesidir. Suna, babasının ona esip gürleyeceğini tahmin ediyordur ve büyük bir kavgaya kendisini hazırlamıştır. Ancak Şevket, Suna'nın kalbini tamamen paramparça edecek bir tepki verir. Suna, evi terk eder. Annesinin üzgün halini gören Kayra, bunun boşanmayla ilgili olduğunu düşünür ve anne babasının ayrılmasını engellemek için bir plan yapmaya karar verir. Bu plan Kayra'yı hiç ummadığı biriyle, gerçek annesi Aylin'le yan yana getirecektir.