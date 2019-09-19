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yeni sezon başlıyor! nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV’nin fenomen yapımı yeni sezonuyla bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış’ın rol aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Aşk, tutku ve heyecan dolu konulu yeni sezon için geri sayım başladı. Perşembe akşamları ATV ekranlarını kasıp kavuracak olan BZÇ yeni sezonda Hatip Ağa karakteri karşımıza çıkacak. Dizinin sıkı takipçileri Bir Zamanlar Çukurova oyuncularını merak etmeye başladı. Peki nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Oyuncu kadrosunda kim kimdir?

Giriş Tarihi: 19.9.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 13:50
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi yeni sezonuyla bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Perşembe akşamlarının fenomen yapımı olan ve konusuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde (Hilal Altınbilek) Züleyha, (Murat Ünalmış) Demir ve (Uğur Güneş) Yılmaz üçlüsünün yer aldığı yapımın yeni sezon ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki nedir, oyuncu kadrosunda kim kimdir?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU VE OYUNCULARI!

bölümüyle bu akşam ATV'de! Merak edilen Bir Zamanlar Çukurova oyuncularını ve konusunu sizler için haberimizde derledik. İşte dizinin oyuncuları ve konusu;

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Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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