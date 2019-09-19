Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölümü ile ATV ekranlarında!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezon ilk bölümü şimdi ATV ekranlarında! Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar! Haberimizin detaylarından ATV canlı izleme sayfası ile Bir Zamanlar Çukurova'yı hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

YILMAZ'IN DÜĞÜNÜNDE ZÜLEYHA NEREDE?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı!

ZÜLEYHA DEMİR'İN ÇOCUĞUNU ALDIRACAK MI?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.