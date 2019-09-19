Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı: Dila’dan sürpriz gelişme var! Kuzgun 17.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Kuzgun, seyircisine yeniden merhaba dedi. Kuzgun 17. son bölümde, Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır.

KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı

KUZGUN 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila'ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman'ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila'nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun'la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila'yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun'un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.