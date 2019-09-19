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18. yeni bölüm fragmanı: Dila’dan sürpriz gelişme var! Kuzgun 17.son bölümde neler oldu?

18. yeni bölüm fragmanı geldi... Bilindiği üzere, sevilen dizi, yeni sezon bölümleri ile ekranlara yeniden merhaba dedi. Başrollerini Burcu Biricik ve Barış Arduç'un paylaştığı dizide, yeni sezonda sürpriz isim olarak Onur Saylak da oyuncu kadrosuna dahil oldu. Kuzgun 17. son bölümde Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Öte yandan, Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı! İşte, Kuzgun 17. son bölüm ve fragmanı hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 09:01
Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı: Dila’dan sürpriz gelişme var! Kuzgun 17.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Kuzgun, seyircisine yeniden merhaba dedi. Kuzgun 17. son bölümde, Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır.

KUZGUN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kuzgun 18. bölüm fragmanı yayınlandı

KUZGUN 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behram Adıvar'ın öldüğü, Dila'nın ise Kuzgun'un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir. Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila'ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman'ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila'nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun'la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila'yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun'un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

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