Şampiyon 2. Bölüm fragmanı! “Güneş babasının katil olduğunu öğreniyor!” Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Şampiyon 2 bölüm dizinin sevenleri tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu akşam TRT1 kanalında ekranlarda yayınlanacak olan Şampiyon dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni bölümünde de oldukça ilgi göreceğe benziyor. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın başrollerinde olduğu Şampiyon 2. Bölüm bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Şampiyon yeni bölüm fragmanı!

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMANI! (2. BÖLÜM)

Şampiyon dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Suna yaşadığı şaşkınlık ve öfke nedeniyle, gerçekleri Fırat'ın yüzüne vurunca, Güneş duydukları karşısında büyük bir şok yaşar. Kahramanı olarak gördüğü "Şampiyon" babasının birini öldürmüş olduğu gerçeğiyle yüzleşmek hiç kolay olmayacaktır Güneş için…

Şimdi Fırat, yıllardır kaçmaya çalıştığı geçmişiyle, ölümüne sebep olduğu Necdet Suphi'nin yıkılmış ailesiyle karşı karşıyadır. Üstelik oğluna bu durumu açıklamak hepsinden daha ağırdır şampiyon için…