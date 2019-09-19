Şampiyon dizisi konusu ve oyuncu kadrosu: Şampiyon konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Şampiyon oyuncuları ve konusu internet üzerinden araştırılıyor. Şampiyon 2. Bölüm bu akşam ekranlarda izleyicileriyle buluşacak. Bir baba ve oğlu arasında geçen hikayeyi senaryo edinen dizi ilk bölümüyle ilgi görmüştü. Peki, Şampiyon dizisi konusu nedir? Şampiyon oyuncuları ve dizi hakkında detaylar haberimizde…

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur.

Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz "Şampiyon"! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!.

ŞAMPİYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)

17 Aralık 1981, İstanbul doğumlu. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı.

Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV'de yayınlanmış Lale Devri(dizi) adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.

Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)

İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Son olarak Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı.

Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)

Yer aldığı diziler: Şampiyon (BSK Yapım, TRT1, 2019), Gülperi (Can, TimsB, Show Tv, 2018)

Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)

Erdal Özyağcılar 1948 - Bursa, İznik doğumlu. Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Özyağcılar, bu kurumdan emekli olmuştur. Tiyatronun yanı sıra pek çok sinema ve televizyon filminde rol almış ve seslendirme çalışmaları yapmıştır. Sanatçı çok sayıda sinema filminin yanı sıra Bizimkiler, Şehnaz Tango, Yabancı Damat ve Elveda Rumeli dizileri ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmiştir.

Erkan Avcı (Zafer)

1 Ocak 1982, Diyarbakır doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde Necdet Güney (Barut) isimli karakteri canlandırmaktadır. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.