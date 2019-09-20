19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Avlu reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Eylül ayına girmemiz ile birlikte sezon dizileri ekranlardaki yerlerini almaya başladılar. Dizilerin yayınlanmaya başlanmasının ertesi gününde pek çok vatandaş 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunu araştırıyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' dün akşam ATV'de yayınlandı. Dizinin sevenleri arama motoru üzerinden 19 Eylül reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Sorusunu araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu… İşte 19 Eylül reyting sıralaması…

19 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İşte merak edilen reyting sonuçları;