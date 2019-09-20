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açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Avlu reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Yazın sona ermesi ile birlikte sezon dizileri ekranlardaki yerini almaya başladılar. Dizilerin yayınlanmasının ardından ise reyting sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizi ‘Bir Zamanlar Çukurova’ bu dizi döneminde de reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden ‘?’ sorusunu araştırıyor. 19 Eylül reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:47
19 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Avlu reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

Eylül ayına girmemiz ile birlikte sezon dizileri ekranlardaki yerlerini almaya başladılar. Dizilerin yayınlanmaya başlanmasının ertesi gününde pek çok vatandaş 'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunu araştırıyor. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizi 'Bir Zamanlar Çukurova' dün akşam ATV'de yayınlandı. Dizinin sevenleri arama motoru üzerinden 19 Eylül reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? Sorusunu araştırıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Avlu… İşte 19 Eylül reyting sıralaması…

19 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İşte merak edilen reyting sonuçları;

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