Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova 36.bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm hemen izle!

36.! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm hemen izle!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi son bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış’ın yer aldığı yapımın son bölümünde nefes kesen sahnelere yer verildi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ise ‘’ Bir Zamanlar Çukurova 36. ’’ şeklinde araştırmaya yapmaya başladı. Heyecanlı dakikalara yer veren dizinin son bölümünde Fekeli’nin vurulmasıyla konakta gergin anlar yaşanır. Şermin’in evinin yanmasıyla ortalık iyice karışmıştır. İşte Bir Zamanlar Çukurova 36.son bölüm tek parça izleme linki ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:50
Bir Zamanlar Çukurova 36.bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm hemen izle!

Sevilen dizi 36.son bölümü izleyicisiyle buluştu. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyicisini son bölümde ekran başına kilitledi. Hünkar Yaman'ın Yılmaz ve Müjgan'ın düğününe katılmasıyla başlayan bölümde heyecanlı dakikalar yaşandı. Demir annesinin düğüne katıldığını öğrenince deliye döner. Züleyha ve Hünkar'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla Demir harekete geçer. Ekran serüvenine geçen sene başlayan ve her bölümüyle reyting rekoru kıran dizinin son bölümü yine ekrana kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 36.son !

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle ekranlara geldi. Perşembe akşamlarının doyumsuz izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken bir yapım! Dizinin son bölümünü kaçıranlar ise tek parça izle seçeneğini araştırıyor. İşte BZC son bölüm hakkında merak edilen tüm gelişmeler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 36.bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm hemen izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN