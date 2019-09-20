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fragmanı yayınlandı! “Taylan, Ceylan’a evlilik teklifi ediyor” İşte fragmanı

’nin sevilen dizisi Canevim geçtiğimiz bölümüyle yine izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Her pazartesi yeni bölümüyle ekranlara gelen dizi başladığı günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor. fragmanı izleyenleri şok ediyor. Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanıyor! İşte Canevim 16. Yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 17:26
Canevim 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Taylan, Ceylan’a evlilik teklifi ediyor” İşte Canevim yeni bölüm fragmanı

Canevim yeni bölüm fragmanı dizinin kanalı Atv tarafından yayınlandı. Fragmanda, Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Yayınlandığı günden bu güne büyük bir izleyici kitlesi edinen dizi Canevim yeni bölüm pazartesi günü ekranlarda olacak. Peki, Canevim 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Canevim yeni bölüm fragmanı!

CANEVİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Canevim 16. son bölüm fragmanı yayınlandı!

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"Benim ona baktığım gibi, onun gözlerinde kendimi görmeme çok az kaldı..."

Taylan, Ceylan'dan en azından iyileşene kadar evden ayrılmamasını ister, bunun karşılığında da ona bir söz verir. Taylan'ın akıllıca hamleleri ve değişen tavrı, Ceylan'ın iyice kafasının karışmasına neden olur. İçinde yeşeren duyguları anlamlandırması pek de kolay olmayacaktır. İkili arasındaki yakınlaşmayı fark eden Feryal, ailesine daha büyük bir zarar gelmeden Ceylan'dan kurtulmasını sağlayacak bir oyuna girişirken, Melis ise ortadan kaybolan Ömer'i güçlü bir geri dönüş için ikna etmeye çalışmaktadır. Hamza ve Günnur'un çabalarıyla Elvan için tehlike dinmiş gibi görünse de; Hikmet bu kez Ayşe'yi tehlikeye atacak acımasız bir saldırı düzenler. Elvan'ın Ayşe'yle ilişkisinde dönüm noktası olan bu olay, ne yazık ki Hikmet'in Ayşe'yle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olur. Aile artık sadece Elvan'ı değil, Ayşe'yi de korumak zorundadır.

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Canevim 16. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Taylan, Ceylan’a evlilik teklifi ediyor” İşte Canevim yeni bölüm fragmanı
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