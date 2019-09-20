Dennis Rodman kimdir? Madonna ile ilgili ortaya attığı çarpıcı iddia ne?

Madonna ile ilgili ortaya attığı iddia ile gündeme bomba gibi oturan ünlü basketbolcu Dennis Rodman oldukça araştırılıyor. Gençlik dönemlerinde birlikte oldukça vakit geçiren ikiliden şoke eden itiraflar geldi. Ünlü basketbolcunun iddiasına göre; Madonna'nın kendisinden çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını belirten genç adam açıklamaları ile merak uyandırdı. Peki Dennis Rodman kimdir? Dennis Rodman kaç yaşındadır?

DENNİS RODMAN'IN MADONNA İLE İLGİLİ İDDİASI!

Dennis Rodman, Madonna hakkında söylediklerinin ardından gündemde yer almaya başladı. Madonna'nın kendisinden çocuk sahibi olmak için çok uğraştığını hatta yumurtlama döneminde olduğu için kendisini özel uçakla kilometrelerce öteden getirttiğini ifade eden Dennis Rodman, açıklamaları dolayısıyla merak uyandırdı.

DENNİS RODMAN KİMDİR?

13 Mayıs 1961 tarihinde New Jersey'de dünyaya gelen Dennis Rodman, kariyeri boyunca Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks takımlarında forma giymiştir.

NBA liginde gelmiş geçmiş en çılgın basketçi unvanına sahiptir. Hem Carmen Electra ile yaşadığı ilişki hem de her maçta farklı saç renkleriyle sahaya çıkması ve çılgınca davranışları nedeniyle ilgi odağı haline gelmiştir. Chicago Bulls'ta oynadığı dönemde Michael Jordan ve Scottie Pippen ile beraber muhteşem bir kombinasyon kurmuşlardır ve şampiyonluğa ulaşmışlardır. Lakabı The Worm yani solucandır.

Jean-Claude Van Damme ile "İkili Takım" (Double Team ) filminde rol almıştır.