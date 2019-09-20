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13.bölüm fragmanı yayında! Miran’a ne oldu? İşte fragmanı!

’nin iddialı yapımı 13.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı yapımın fragmanında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi ilk bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. fragmanında Miran’ın vurulmasıyla konakta gergin dakikalar yaşanıyor. Reyyan ve Miran düşman aileleri bir arada tutabilecek mi? Geçtiğimiz sezonda Gönül tetiği çekmesiyle Azat vurulmuştu. İşte Hercai 13.bölüm fragmanı ve yeni sezon bölümünde yaşanacak olaylar…

Giriş Tarihi: 20.9.2019 16:16
Hercai yeni sezon 13.bölüm fragmanı yayında! Miran’a ne oldu? İşte Hercai 13.bölüm fragmanı!

Sevilen dizi fragmanı izleyicisiyle buluştu. 'nin reyting rekoru kıran dizisi yeni sezon fragmanlarıyla dikkat çekiyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla her zaman izleyicisini mest eden fragmanında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda Azat'ın vurulması konakta gergin anlara sebep olmuştu. Yeni sezon fragmanında ise Miran ve Reyyan'ın zor durumda olduğunu görüyoruz. Peki Hercai 13.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları…

HERCAİ 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Hercai 13.bölümü izleyicisiyle bu akşam buluşuyor. fragmanında beklenmedik gelişmelere şahit olacağımız ve bölüm özeti haberimizin devamında yer alıyor.

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Hercai yeni sezon 13.bölüm fragmanı yayında! Miran’a ne oldu? İşte Hercai 13.bölüm fragmanı!
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