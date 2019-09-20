Hercai yeni sezon 13.bölüm fragmanı yayında! Miran’a ne oldu? İşte Hercai 13.bölüm fragmanı!

Sevilen dizi Hercai yeni sezon fragmanı izleyicisiyle buluştu. ATV'nin reyting rekoru kıran dizisi yeni sezon fragmanlarıyla dikkat çekiyor. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla her zaman izleyicisini mest eden Hercai 13.bölüm fragmanında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda Azat'ın vurulması konakta gergin anlara sebep olmuştu. Yeni sezon fragmanında ise Miran ve Reyyan'ın zor durumda olduğunu görüyoruz. Peki Hercai 13.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Hercai yeni sezon fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları…

HERCAİ 13.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecanla beklenen Hercai 13.bölümü izleyicisiyle bu akşam buluşuyor. Yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmelere şahit olacağımız Hercai yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti haberimizin devamında yer alıyor.