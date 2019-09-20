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yeni sezon bu akşam ATV’de! nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV’nin fenomen dizisi yeni sezon bölümü bu akşam yayınlanacak. Başrollerinde Akın Akınözü(Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu) yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. Hercai 13.bölümde Miran ve Reyyan’ın yaşadıkları şaşırtmaya devam edecek. Peki nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 20.9.2019 14:47
Hercai yeni sezon bu akşam ATV’de! Hercai konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

yeni sezon bölümüyle bu akşam ATV'de yayınlanacak. Sevilen dizinin oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştiriliyor. Bu sezona bomba gibi bir bölümle karşımıza çıkacak olan ve konusuyla heyecan yaratıyor. Peki nedir, oyuncularında kim kimdir?

HERCAİ OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NEDİR?

Soluksuz izlenecek olan Hercai yeni sezon 13.bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak. Sevilen yarışmanın oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Haberimizin devamında Hercai'nin oyuncularına ve konusuna erişebilirsiniz.

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Hercai yeni sezon bu akşam ATV’de! Hercai konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
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