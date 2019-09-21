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20 Eylül puan durumu açıklandı! Haftanın finalinde oldu kim elendi?

Fenomen yarışma 'da haftanın final bölümü heyecanı sona erdi. Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen yarışmada bugün elenen ve birinci olan isim belli oldu. 20 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta puan durumuna göre haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda Ezgi ve Hatice’nin ayrılmasıyla yarışmada nefes kesen sahneler yaşandı. Bu hafta ise Çiğdem Hanım ve Suzan Hanım birbirine girmesiyle gergin anlar yaşandı.. Peki oldu kim elendi? 20 Eylül nasıl, çeyrek altını kim kazandı?

Giriş Tarihi: 21.9.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 08:50
Gelinim Mutfakta 20 Eylül puan durumu açıklandı! Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?

Merakla beklenen haftanın finalinde birincisi ve elenen ismi açıklandı. Kanal D'nin iddialı yarışma programında gelinler hünerlerini sergiledi, kaynanalar puanlamalarını yaptı. Bu bağlamda '' oldu kim elendi? 20 Eylül nasıl?'' sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Önceki haftalarda Ezgi ve Hatice'nin ayrılmasının ardından yeni yarışmacılar katılmıştı. Bu hafta Çiğdem Hanım, Suzan Hanım ve gelini Hilal'i "Çömez" olarak niteleyince ortalık karışıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 20 EYLÜL CUMA

Kanal D'nin heyecan dolu yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu kim elendi merak edildi. Gelinim Mutfakta 20 Eylül elenen ve birinci olan yarışmacısı belli oldu.

İşte 20 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın finaline ilişkin tüm detaylar…

Gün sonuncusu 4 puanla Hilal oldu, Hilal'i 7 puanla Eli takip etti. Çeyrek altın ise 17 puanın sahibi Dilek oldu, Kıymet 8 puanla günü ikinci tamamladı.

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Gelinim Mutfakta 20 Eylül puan durumu açıklandı! Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?
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