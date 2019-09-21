Sevilen oyuncu Neslihan Atagül günün trend isimleri arasında yer aldı. Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Atagül, 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı. Peki Neslihan Atagül kimdir? Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül kaç yaşında?

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynamış.

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı.

2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi 'İlk Aşk' da Vahide Gördüm, Çetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

18 Kasım 2011 tarihinde atv'de yayına başlayan, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp, yönettiği, başrollerinde Neslihan Atagül, Özcan Deniz, Nihal Yalçın ve Barış Hacıhan'ın yer aldığı ve otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan "Araf" filminde, genç oyuncu Neslihan Atagül performansıyla göz doldurdu.

Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu, Yunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı "Fatih-Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.

ÖDÜLLERİ:

2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 - Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 - Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)