Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Yusuf seçimini yapıyor!

Show Tv ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü ile yine zirveyi zorlayacak olan dizide heyecan dorukta. Aşk Ağlatır bu akşamki yeni bölümde Yusuf, Nalan'dan ayrılıp hayatına Ada ile devam etmek istediğini söyleyecek ama bu sandığı kadar kolay olmayacak. Aynı zamanda Yusuf Ada'yı Mustafa ve İsmail'in elinden kurtarmak için harekete geçecektir. Merakla beklenen yeni bölümü ile Aşk Ağlatır bu akşam ekranlarda!

İşte ayrıntılar...