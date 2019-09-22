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3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Yusuf seçimini yapıyor!

Pazar akşamları izleyicisi ile buluşacak olan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı'nın paylaştığı dizinin bu akşamki yeni bölümünde Yusuf seçimini yapıyor. Nalan'dan ayrılıp hayatına Ada ile devam etmek istediğini belirten Yusuf her ne kadar bunu istese de sandığı kadar kolay olmayacaktır. İstanbul'da var olma çabası veren Ada ise yaşam mücadelesine devam ediyor. Aşk Ağlatır 3. yeni bölümü ile bu akşam Show Tv ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren oldukça sevilen Aşk Ağlatır dizisi yeni bölümü ile yine zirveyi zorlayacak…

Giriş Tarihi: 22.9.2019 15:36
Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Yusuf seçimini yapıyor!

Show Tv ekranlarının yeni ve sevilen dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümü ile yine zirveyi zorlayacak olan dizide heyecan dorukta. Aşk Ağlatır bu akşamki yeni bölümde Yusuf, Nalan'dan ayrılıp hayatına Ada ile devam etmek istediğini söyleyecek ama bu sandığı kadar kolay olmayacak. Aynı zamanda Yusuf Ada'yı Mustafa ve İsmail'in elinden kurtarmak için harekete geçecektir. Merakla beklenen yeni bölümü ile Aşk Ağlatır bu akşam ekranlarda!

İşte ayrıntılar...

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Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Aşk Ağlatır yeni bölümde Yusuf seçimini yapıyor!
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