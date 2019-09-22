Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan John Wick 2 filmi için geri sayım başladı. Emekliye ayrılmış bir tetikçinin zorla eski hayatına geri döndürülmeye çalışılmasını anlatan film oldukça seviliyor. Seri halinde yayınlanan filmin hem oyuncuları hem konusu oldukça başarılı. Peki John Wick 2 filminin konusu nedir? John Wick 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

JOHN WICK 2 FİLMİNİN KONUSU



Artık emekliye ayrılmış, tetikçilik dünyasından uzaklaşmış köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamak isteyen John Wick (Keanu Reeves), kendini yine istemediği halde tehlikeli olayların ortasında bulur. Eski bir ortağının sayesinde bu kez İtalya nın başkenti Roma da son derece güçlü çetelerle tek başına mücadele edecektir.



JOHN WICK 2 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Filmin yönetmenliğini Chad Stahelski yaparken oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio, Common, Ruby Rose gibi isimler rol alıyor.