Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 16. son bölüm tek parça kesintisiz hızlı izle!

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in paylaştığı Canevim dizisinin 16. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Her bölümde olduğu gibi bu sefer de izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran Canevim'de, şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Feryal ise bu durum karşısına küplere biner. Öte yandan Ceylan Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir.

CANEVİM 16. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



Canevim'in 16. son bölümünü kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler doğru yerdeler. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

CANEVİM 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte detaylar;