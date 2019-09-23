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17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 16. son bölüm tek parça kesintisiz hızlı izle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi 16. son bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kırmayı başaran dizinin son bölümünde, Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar. Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Dizinin 23 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Canevim 16. bölüm izle başlıklı haberimiz ile tek parça ve full halinde seyredebilirler. Öte yandan, Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Canevim 16. son bölüm ve 17. bölüm fragmanı hemen izle

Giriş Tarihi: 24.9.2019 00:39 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 00:39
Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 16. son bölüm tek parça kesintisiz hızlı izle!

Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in paylaştığı dizisinin 16. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Her bölümde olduğu gibi bu sefer de izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran Canevim'de, şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Feryal ise bu durum karşısına küplere biner. Öte yandan Ceylan Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir.

CANEVİM 16. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE


Canevim'in 16. son bölümünü kaçıranlar ve yeniden seyretmek isteyenler doğru yerdeler. Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

CANEVİM 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte detaylar;

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Canevim 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 16. son bölüm tek parça kesintisiz hızlı izle!
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