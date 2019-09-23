Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 69. son bölüm neler oldu? İşte tüm detaylar

Ekranların sevilen dizilerinden Çukur, 69. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Çukur son bölümde, Yamaç düşmanlarının peşine düşerken; Salih'in yaptığı ve kimsenin beklemediği hamle oldukça şaşırttı. Kardeşinin düğünü için Adana'ya giden Azer ise hayatının en büyük sınavını verdi. Hal böyle olunca, Çukur 70. bölüm yeni bölüm fragmanı hakkındaki araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Peki, Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

69. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yamaç'ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirdi. İdris'in ölümünün ardından Yamaç'ın yokluğunda Çukur'a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın'ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye attı. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırttı.

ÇUKUR 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İşte detaylar;