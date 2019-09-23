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kırılmadık rekor bırakmıyor! ATV’nin rekor kıran dizisi Hercai zirvede!

Cuma akşamlarının birincisi olan , Youtube’da ve sosyal medyada kırılmadık rekor bırakmıyor. Geçtiğimiz akşam 13.bölümüyle ekrana gelen Hercai’nin YouTube kanalı “en hızlı 2 milyon aboneye ulaşan dizi” oldu. Daha önce de kırılması imkansız bir başka YouTube rekorunu da kırarak, 5. bölümün sonunda 1 milyon aboneye ulaşmış, ilk bölümüyle de Youtube’da 23 milyon izlenmişti. Ayrıca televizyonların ölçümlerini yapıp yayınlayan, The WIT Raporu’na göre “Twitter’da Avrupa’nın en çok yorum yapılan dizisi” olmayı da başardı.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 12:05
Hercai kırılmadık rekor bırakmıyor! ATV’nin rekor kıran dizisi Hercai zirvede!

EN HIZLI 2 MİLYON ABONEYE ULAŞAN DİZİ "HERCAİ"

Yayınlandığı her bölümle Türkiye ve Dünya gündemlerine girmeye devam eden Hercai, ikinci sezonun ilk bölümünde de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2.sıraya, Dünya Trening Topics listesinde ise 5.sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Mia yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paykaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor.

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Hercai kırılmadık rekor bırakmıyor! ATV’nin rekor kıran dizisi Hercai zirvede!
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