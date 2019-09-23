Hercai kırılmadık rekor bırakmıyor! ATV’nin rekor kıran dizisi Hercai zirvede!

EN HIZLI 2 MİLYON ABONEYE ULAŞAN DİZİ "HERCAİ"

Yayınlandığı her bölümle Türkiye ve Dünya gündemlerine girmeye devam eden Hercai, ikinci sezonun ilk bölümünde de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2.sıraya, Dünya Trening Topics listesinde ise 5.sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Mia yapım Banu Akdeniz'in yapımcılığını üstlendiği "intikamdan doğan imkansız bir aşk masalı"nı konu alan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş'in paykaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor.