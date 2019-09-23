2011 yapımı Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı filmin türü aksiyon ve bilim kurgu tadında olacak. On binlerce vatandaş '' Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bu akşam televizyon ekranına taşınacak olan filmin konusu ve oyuncuları haberimizin devamında yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

Film, insanlar ve maymunlar arasındaki savaşta çok önemli bir figür haline gelen genç bir bilim adamı etrafında gelişiyor. Will Rodman (James Franco), maymunlar üzerinde Alzheimer hastalığına çare bulmak için testler yapıyor fakat maymunlardan Ceasar adındaki biri, hızlı gelişim göstermeye başlıyor. Bu yüzden Will, onu kendisiyle birlikte yaşaması ve acımasız doktorlardan korumak için evine götürüyor. Böylece kaçınılmaz bir maymun devri başlıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLER?

James Franco

Rolü : Will Rodman

Freida Pinto

Rolü : Caroline

John Lithgow

Rolü : Charles Rodman

Brian Cox

Rolü : John Landon

Tom Felton

Rolü : Dodge

Andy Serkis

Rolü : Caesar

David Hewlett

Rolü : Hunsiker

Tyler Labine

Rolü : Franklin