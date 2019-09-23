Sevilen oyuncu Melike İpek Yalova Altuğ Gültan ile evlendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova birçok dizi ve filmlerde rol almıştır. Ankara doğumlu ünlü oyuncu Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Peki Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

MELİKE İPEK YALOVA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)