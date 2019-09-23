Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi! Melike İpek Yalova kimdir?

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova yapımcı Altuğ Gültan ile İzmir'de dünya evine girdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılmaya başlandı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun hayat hikayesi merak edildi. Peki Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

MELİKE İPEK YALOVA ALTUĞ GÜLTAN EVLENDİ

Oyuncu Melike İpek Yalova Altuğ Gültan ile İzmir'de evlendi. Sosyal medyadan paylaşım yapmayan ikilinin hayranları düğün görüntülerini aramaya başladı.