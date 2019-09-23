Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi! Melike İpek Yalova kimdir?

ve evlendi! ?

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı yapımcı sevgilisi ile evlendi. Ekranların güzel gözlü ve başarılı oyuncusu magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer aldı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun hayat hikayesi ve biyografisi hayranları tarafından merak edildi. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın kızı ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır. Peki , kaç yaşındadır? Haberimizin devamında Melike İpek Yalova hakkında merak edilenlere bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 14:26
Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi! Melike İpek Yalova kimdir?

Ünlü oyuncu yapımcı ile İzmir'de dünya evine girdi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren , kaç yaşında? Sorusunun yanıtı arama motorunda araştırılmaya başlandı. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun hayat hikayesi merak edildi. Peki Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar…

MELİKE İPEK YALOVA ALTUĞ GÜLTAN EVLENDİ

Oyuncu ile İzmir'de evlendi. Sosyal medyadan paylaşım yapmayan ikilinin hayranları düğün görüntülerini aramaya başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melike İpek Yalova ve Altuğ Gültan evlendi! Melike İpek Yalova kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN