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22.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde Feride zor durumda!

Sevilen dizi fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. ekranlarının reyting rekoru kıran dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Devrim Özkan yer alıyor. Her Pazartesi akşamı yeni bölümleriyle ekranlara çıkan fragmanında heyecanlı gelişmeler yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Tahsin, Fırat’ı hapisten çıkarma karşılığında yaptığı anlaşmanın karşılığında, Hasibe’den istediği belgeleri ve albümü getirmesini istiyor. Haberimizin devamında Vuslat 22.yeni bölüm fragmanına ve yeni bölüm hakkında merak edilenlere erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:54
Vuslat 22.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde Feride zor durumda!

Ekranların fenomen dizisi 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde sular durulmuyor. Dram ve aksiyon yüklü fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde ise Feride'nin zor durumda olması işlerin seyrini değiştirecek. İşte ve bu akşam yayınlanacak olan bölüm hakkında gelişmeler…

VUSLAT 22.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aziz, Tahsin ve Nehir'in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder.

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Vuslat 22.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde Feride zor durumda!
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