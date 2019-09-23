Vuslat 22.bölüm fragmanı yayında! Vuslat yeni bölümde Feride zor durumda!

Ekranların fenomen dizisi Vuslat 22.bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisinin yeni bölümünde sular durulmuyor. Dram ve aksiyon yüklü Vuslat yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde ise Feride'nin zor durumda olması işlerin seyrini değiştirecek. İşte Vuslat yeni bölüm fragmanı ve bu akşam yayınlanacak olan bölüm hakkında gelişmeler…

VUSLAT 22.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Aziz, Tahsin ve Nehir'in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam eder.