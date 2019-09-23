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23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 22. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Ekranların sevilen dizisi İstanbul 22. Bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Pazartesi günü TRT’de yayınlanan dizinin 22. Bölümünde Aziz, Tahsin ve Nehir’in çevirdiği dolapları ortaya çıkarmak için hafıza kaybını kullanmaya ve onlarla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor. Feride, Aziz’in kendini hatırlamıyor olmasından sonra, bir de Nehir’le nişanlanmasının darbesini yer ve buna inanmak istemiyor. Aziz’in bu kadar ileri gitmesi onu hayal kırıklığına uğratsa da imdadına manevi babası Salih yetişiyor. Öte yandan Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Vuslat 23. yeni bölüm fragmanında ne gibi gelişmeler var? İşte Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. Bölüm özeti…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 01:09 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 01:09
Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 22. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

TRT ekranlarının sevilen dizisi 22. Bölümüyle diziseverlerle buluştu. Pazartesi günleri yayınlanan dizide, yine beklenmedik olaylar yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmasının ardından sıkı takipçiler arama motorlarında merakla Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. ve beklenen Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölümün özetine ilişkin tüm bilgiler…

VUSLAT 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vuslat dizisi 23. Bölüm fragmanına ve dizinin 22. Bölümü özetine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar…

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Vuslat 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Vuslat 22. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
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