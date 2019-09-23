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yeni bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul 12.bölümde Cenk’ten şaşırtan hamle!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ’nin reyting rekortmeni dizisi her Pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın rol aldığı yapımın senaryosu Sırma Yanık’a ait. Zalim İstanbul 12.bölümde Cemre ve Ceren arasında sular durulmuyor. Yeni bölüm fragmanında Seher’in Ceren’in yanında yer alması olayların seyrini değiştirecek. Bu akşamki yeni bölümde Cenk’ten Cemre’ye gelen teklif ise evdekileri şaşkına çevirecek. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan Zalim İstanbul dizisi yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanan ayrıntılar haberimizde…

Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:56
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul 12.bölümde Cenk’ten şaşırtan hamle!

ekranlarının fenomen dizisi 12.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı ve soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yer aldı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cenk'ten Cemre'ye gelecek olan teklif şaşkına çevirir. Pazartesi akşamlarının en çok takip edilen dizisinde Cenk'in Cemre'ye olan teklifini öğrenen Agah Bey yeni planlar peşindedir. İşte sevilen dizi Zalim İstanbul 12.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

Pazartesi akşamı Zalim İstanbul 12.bölümüyle saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. Haberimizin devamında fragmana ve yeni bölümde yaşanacak ayrıntılara erişebilirsiniz…

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul 12.bölümde Cenk’ten şaşırtan hamle!
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