Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul 12.bölümde Cenk’ten şaşırtan hamle!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Zalim İstanbul 12.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı ve soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yer aldı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cenk'ten Cemre'ye gelecek olan teklif şaşkına çevirir. Pazartesi akşamlarının en çok takip edilen dizisinde Cenk'in Cemre'ye olan teklifini öğrenen Agah Bey yeni planlar peşindedir. İşte sevilen dizi Zalim İstanbul 12.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar…

Pazartesi akşamı Zalim İstanbul 12.bölümüyle saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak. Haberimizin devamında fragmana ve yeni bölümde yaşanacak ayrıntılara erişebilirsiniz…