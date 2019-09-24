2015 yapımı Bana Masal Anlatma filmi bu akşam televizyon ekranına taşınıyor. Salı akşamını evde geçirmek isteyenler fantastik ve bilim kurgu türündeki bu filmi merak etmeye başladı. Filmde sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesini görüyoruz. Peki Bana Masal Anlatma filminin konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler?

BANA MASAL ANLATMA KONUSU NEDİR?

"Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!" Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. "Bana Masal Anlatma" sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.

OYUNCU KADROSU

Fatih Artman

Hande Doğandemir

Devrim Yakut

Tarık Ünlüoğlu

Cengiz Bozkurt

Erdal Tosun

Berat Yenilmez

Sadi Celil Cengiz

Cihan Ercan

Burcu Biricik

Ercan Yazgan

Ani İpekkaya

Filmin yapımcılığını BKM üstleniyor.