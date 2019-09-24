Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayında! Çocuk 3. son bölüm neler oldu? İşte ayrıntılar

Bşrollerini Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman ve Merve Çağıran'ın paylaştığı Çocuk dizisinin 3. son bölümü yayınlandı. Her bölümde olduğu gibi bu sefer de izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran Çocuk dizisinde, Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Hal böyle olunca, Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı hakkındaki araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Peki, Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akça'nın Ali Kemal'den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe'yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule'nin avuçlarındadır artık.

ÇOCUK 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

İşte detaylar;